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Мбаппе получил наказание за грубую игру в Кубке Франции

Мбаппе получил наказание за грубую игру в Кубке Франции
14:38 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Сегодня

Новости спорта: Мбаппе был удален в проигранном матче против "Ренна" в финале Кубка Франции.

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение наказать нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Напомним, что форвард был удален во время финального матча Кубка Франции с "Ренном" (2:2, 5:6 по пенальти). Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции, 20-летний футболист дисквалифицирован на три матча. Дисквалификация будет распространяться на все турниры, в том числе и на встречи национального первенства.

Таким образом, Мбаппе не поможет своей команде в предстоящих матчах Лиги 1 против "Ниццы", "Анже" и "Дижона". Кроме того, дисциплинарная комиссия открыла дело против другого форварда "ПСЖ" Неймара. По окончании матча с "Ренном" он ударил одного из болельщиков на трибуне. Ранее мы писали, что за удар в стиле Кличко Неймару могут дать восемь матчей отсидки.

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Ранее мы писали, что звезда "ПСЖ" снова оказался быстрее Усейна Болта. Французский футболист продемонстрировал феноменальную скорость в матче чемпионата.

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ПСЖ, Футбол, КУбок Франции, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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