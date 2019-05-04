Реал летом готов потратить €540 млн на проведение перестройки команды

Новости спорта: Трансферная кампания летом 2019 года у мадридского Реала обещает быть очень внушительной.

"Сливочные" интересуются Полем Погба, Эденом Азаром, Кристианом Эриксеном, Лукой Йовичем и Танги Ндомбеле. К тому же, клуб уже приобрел защитника Эдера Милитана у Порту.

Самым дорогостоящим игроком станет Поль Погба. МЮ хочет получить за своего игрока порядка 150 млн евро. Челси требует за Азара 112 млн евро.

Как и у Азара, у Эриксена контракт заканчивается летом 2020 года и Тоттенхэм готов расстаться с ним за 100 млн евро, но Реал намерен сбить цену до 85 млн. За Ндомбеле Лион требует 80 млн евро, в то время как Лука Йович обойдется минимум в 60 млн евро.

Если Реалу удастся приобрести всех игроков за предполагаемые суммы, это обойдется в сумму около 490 млн евро. Добавить сюда 50 млн заплаченных за Малитана и получается 540 млн евро. Больше, чем за предыдущие пять лет вместе взятые.