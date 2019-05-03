Месси пропустит матч с Сельтой

Новости спорта: Основные футболисты Барселоны будут готовиться к ответному матчу 1/2 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Испанские СМИ сообщают, что главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде предоставит отдых лидерам своей команды в матче Примеры против Сельты.

Ранее Барселона обеспечила себе первое место в турнирной таблице и не имеет турнирных задач, потому может позволить себе провести матч ближайшим резервом.

Основа получит дополнительный отдых перед матчем против Ливерпуля в рамках ответного полуфинального поединка Лиги чемпионов. Сообщается, что Лионель Месси точно не сыграет в матче.

К матчу с основной готовятся Иньяки Пенья, Мусса Ваг, Ориоль Бускетс, Алекс Кольядо, Рики Пуиг, Карлес Перес и Абель Руис.

Поединок между Сельтой и Барселоной состоится в Виго завтра, 4 мая. ОТветный матч против Ливерпуля пройдет 7 мая.