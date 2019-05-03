Футбол. Где и когда смотреть матчи 27-го тура УПЛ

Новости спорта: В субботу, 4 мая, матчем между луганской "Зарей" и "Мариуполем" стартует 27-й тур чемпионата Украины по футболу среди клубов Премьер-лиги.

Встречу с запорожской "Славутич-Арены", которая начнется в 14.00, будет транслировать телеканал "Униан".

В этот же день на столичном НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" встретится с "Александрией" (17.00, "2+2"), а донецкий "Шахтер" в Харькове - со "Львовом" (19.30, "Футбол 2").

В воскресенье, 5 мая, пройдут заключительные три поединка 27-го тура. Донецкий "Олимпик" в Киеве принимает полтавскую "Ворсклу" (14.00, "Футбол 1"), "Карпаты" на львовском стадионе "Украина" - "Арсенал-Киев" (17.00, ZIK), а "Десна" в Чернигове - одесский "Черноморец" (17.00, "Футбол 1").

Положение команд после 26-ти туров:

первая шестерка - "Шахтер" - 67 очков, "Динамо" - 60, "Александрия" - 47, "Заря" - 38, "Мариуполь" - 33, "Львов" - 30;

вторая шестерка - "Десна" - 35, "Ворскла" - 33, "Олимпик" - 27, "Карпаты" - 25, "Арсенал-Киев" - 21, "Черноморец" - 18.

На втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.