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Тренер Баварии Ковач: Для меня Месси - лучший из лучших

Тренер Баварии Ковач: Для меня Месси - лучший из лучших
22:14 Пт, 3 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Главный тренер "Баварии" Нико Ковач поделился мнением об игре нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Есть только один Месси. Не имеет значения, что я скажу о нём, этого в любом случае будет недостаточно. О нём можно говорить в превосходной степени, Месси этого заслуживает.

Как тренер или капитан национальной сборной, вы имеете право принимать участие в голосовании на "Золотой мяч". Вы можете поверить мне, Месси всегда получал мой голос. Конечно, есть и другие великие игроки, но для меня Лионель — лучший из лучших.

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Вы можете видеть это, когда на стадионе присутствуют 80 или 90 тыс. человек, которые преклоняются перед его величием. Ты теряешь дар речи и просто счастлив, что этот человек существует на футбольном поле. Команда важна, но когда у вас есть такой выдающийся игрок, он всегда будет иметь значение", — приводит слова Ковача Omnisport.

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ФК Бавария, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Нико Ковач.
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