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Месси - Хави: Я желаю тебе всего наилучшего на новом этапе твоей жизни

Месси - Хави: Я желаю тебе всего наилучшего на новом этапе твоей жизни
00:56 Сб, 4 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Лионель Месси прокомментировал слова Хави, который ранее объявил об окончании сезона.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси обратился к бывшему партнёру по команде полузащитнику Хави Эрнандесу, который объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.

"Было приятно делить с тобой раздевалку. Это правда, что мы скучали по тебе с первого дня, когда ты решил уйти из команды, потому что ты помогал нам на поле и за его пределами. Я желаю тебе всего наилучшего на новом этапе твоей жизни, который сейчас начинается. Наверняка ты будешь продолжать добиваться успеха во всём, что предложишь миру футбола. Крепко обнимаю", — написал Месси в своём "инстаграме", прикрепив совместную фотографию.

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39-летний Хави является воспитанником "Барселоны" и выступал за клуб с 1998 по 2015 год. Всего за каталонцев он провёл 769 матчей, забил 85 голов и отдал 182 результативные передачи.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Хави, Новости футбола.
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