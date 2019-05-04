Месси - Хави: Я желаю тебе всего наилучшего на новом этапе твоей жизни

Новости спорта: Лионель Месси прокомментировал слова Хави, который ранее объявил об окончании сезона.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси обратился к бывшему партнёру по команде полузащитнику Хави Эрнандесу, который объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.

"Было приятно делить с тобой раздевалку. Это правда, что мы скучали по тебе с первого дня, когда ты решил уйти из команды, потому что ты помогал нам на поле и за его пределами. Я желаю тебе всего наилучшего на новом этапе твоей жизни, который сейчас начинается. Наверняка ты будешь продолжать добиваться успеха во всём, что предложишь миру футбола. Крепко обнимаю", — написал Месси в своём "инстаграме", прикрепив совместную фотографию.

39-летний Хави является воспитанником "Барселоны" и выступал за клуб с 1998 по 2015 год. Всего за каталонцев он провёл 769 матчей, забил 85 голов и отдал 182 результативные передачи.