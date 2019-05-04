Обамеянг уверен, что станет лучшим бомбардиром АПЛ

Новости спорта: Игрок Арсенала уверен в своей победе в гонке бомбардиров АПЛ.

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что намерен бороться за победу в гонке бомбардиров в английской Премьер-лиге.

«Всегда приятно выигрывать. Если хочешь быть лучшим, должен стать лучшим бомбардиром АПЛ. Это тяжёлая битва. В турнире играют великолепные нападающие. Они демонстрируют стабильность на протяжении всего сезона. Они забивают и забивают, забивают и забивают.

Лучшие нападающие забивают на протяжении всего сезона. Вот что делает их особенными. Но я уверен в себе и знаю, что могу сделать это. Проблем не будет, если мне не удастся это сделать. Но в Премьер-лиге осталось сыграть ещё две игры, так что у меня есть шансы. Почему бы и нет?" — цитирует Обамеянга Goal.

В 34 играх текущего розыгрыша АПЛ Обамеянг забил 19 мячей. Больше него в турнире забили только Мохамед Салах («Ливерпуль») — 21, Серхио Агуэро («Манчестер Сити») и Садио Мане («Ливерпуль») — по 20.