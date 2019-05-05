Восемь футболистов претендуют на звание лучшего игрока УПЛ в апреле

Новости спорта: Украинская Премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего футболиста месяца.

По итогам апреля УПЛ определила лучших футболистов месяца.

Традиционно в их состав вошли все обладатели награды лучший игрок тура, а также футболисты который определил экспертный совет организации.

Таким образом, за приз лучшего по итогам апреля будут бороться Виктор Цыганков (Динамо, лучший игрок 23 и 24 туров), Денис Бойко (Динамо, 25 тур), Артем Громов (Заря, 26 тур), Артем Габелок (Ворскла), Максим Дегтярев (Олимпик), Валерий Лучкевич (Александрия), Виктор Коваленко и Андрей Пятов (оба — Шахтер).

Все желающие могут отдать свой голос за одного из кандидатов на официальном сайте УПЛ.