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Восемь футболистов претендуют на звание лучшего игрока УПЛ в апреле

Восемь футболистов претендуют на звание лучшего игрока УПЛ в апреле
05:57 Вс, 5 Май 2019 Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Украинская Премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего футболиста месяца.

По итогам апреля УПЛ определила лучших футболистов месяца.

Традиционно в их состав вошли все обладатели награды лучший игрок тура, а также футболисты который определил экспертный совет организации.

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Таким образом, за приз лучшего по итогам апреля будут бороться Виктор Цыганков (Динамо, лучший игрок 23 и 24 туров), Денис Бойко (Динамо, 25 тур), Артем Громов (Заря, 26 тур), Артем Габелок (Ворскла), Максим Дегтярев (Олимпик), Валерий Лучкевич (Александрия), Виктор Коваленко и Андрей Пятов (оба — Шахтер).

Все желающие могут отдать свой голос за одного из кандидатов на официальном сайте УПЛ.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, Андрей Пятов, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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