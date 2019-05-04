Моуринью ведет переговоры с итальянской командой

Новости спорта: Жозе Моуринью может вернуться в Италию в качестве тренера.

Известный португальский специалист Жозе Моуринью может продолжить тренерскую карьеру в Италии, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 56-летний португалец ведёт переговоры с "Ромой". Напомним, в начале марта этого года "Рома" рассталась с Эусебио ди Франческо. Место наставника команды занял Клаудио Раньери, клуб подписал со специалистом контракт сроком до конца текущего сезона. При этом отмечается, что Моуринью готов рассмотреть предложение "ПСЖ" в случае отставки нынешнего тренера Томаса Тухеля.

Напомним, Моуринью возглавлял миланский "Интер" с 2008 по 2010 год. Вместе с итальянским клубом португальский специалист дважды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также добивался победы в Лиге чемпионов. Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед", который специалист покинул в декабре 2018 года.