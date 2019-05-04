Барселона заинтересовалась форвардом Арсенала

Новости спорта: Александр Ляказетт может перейти в Барселону.

Каталонцы ищут варианты укрепления нападения.

По сообщению El Mundo Deportivo, Барселона заинтересована в трансфере форварда Арсенала Александр Ляказетта. 27-летний игрок является запасным вариантом для каталонцев на случай, если им вновь не удастся осуществить переход Антуана Гризманна из Атлетико.

Ляказетта, чей контракт с Арсеналом рассчитан до 2022-го года, оценивается в 65 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард сыграл 46 матчей за «канониров», на счету француза 18 голов и 12 результативных передач.