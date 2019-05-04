Динамо - Александрия. Видео трансляция матча

Новости спорта: Прямая видео трансляция матча 27-го тура чемпионата Украины по футболу Динамо - Александрия.

Сегодня, 4 мая, стартуют матчи 27-го тура украинской Премьер-лиги. В частности, в Киеве на НСК Олимпийский состоится центральная игра тура Динамо - Александрия. По итогам 26-и туров Динамо располагается на втором месте, отставая от лидирующего Шахтера на 7 очков. Александрия, в свою очередь, занимает 3-е место, отставая от киевлян на 13 баллов.

Начало матча Динамо - Александрия в 17:00 по киевскому времени. Прямая видео трансляция встречи доступна на клубном youtube-канале Динамо.

Составы команд:

Динамо: Бущан, Кадар, Миколенко, Шабанов, Кравченко Шепелев, Андриевский, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Цитаишвили.

Запасные: Бойко, Сидорчук, Шапаренко, Сидклей, Исаенко, Русин, Попов.

Александрия: Панькив, Пашаев, Бабогло, Шендрик, Цуриков, Запорожан, Банада Задерака, Полярус, Лучкевич, Ситало.

Запасные: Леванидов, Ковалец, Протасов, Пономар, Гречишкин, Дедечко.