УПЛ. Шахтер разгромил Львов

Новости спорта: Шахтер победил ФК Львов в рамках 27-го тура чемпионата Украины по футболу

Футболисты донецкого "Шахтера" с крупным счетом (5:0) обыграли в Харькове "Львов" в 27-м туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги.

Сначала на 17-й минуте мяч в свои ворота отправил хавбек "Львова" Алваро Виейра. После этого забивали футболисты "Шахтера": на 51-й - Веллингтон Нем, на 55-й - Сергей Болбат, на 63-й - Виктор Коваленко и на 76-й - Алан Патрик.

А вот киевское "Динамо" на столичном НСК "Олимпийский" не смогло в субботу одолеть "Александрию" - 1:1. Голы: Назарий Русин (65) - у хозяев; Валерий Лучкевич (8) - у гостей.

Луганская "Заря" уступила "Мариуполю" - 0:1. Мяч на запорожской "Славутич-Арене" записал на свой счет Руслан Фомин (34).

В воскресенье, 5 мая, пройдут заключительные три поединка 27-го тура. Донецкий "Олимпик" в Киеве принимает полтавскую "Ворсклу" (начало в 14.00, будет транслировать телеканал "Футбол 1"), "Карпаты" на львовском стадионе "Украина" - "Арсенал-Киев" (17.00, ZIK), а "Десна" в Чернигове - одесский "Черноморец" (17.00, "Футбол 1").

Положение команд:

первая шестерка - "Шахтер" - 70 очков (после 27-ми игр), "Динамо" - 61 (27), "Александрия" - 48 (27), "Заря" - 38 (27), "Мариуполь" - 36 ( 27), "Львов" - 30 (27);

вторая шестерка - "Десна" - 35 (26), "Ворскла" - 33 (26), "Олимпик" - 27 (26), "Карпаты" - 25 (26), "Арсенал-Киев" - 21 (26), "Черноморец" - 18 (26).

На втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.