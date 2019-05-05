Резерв Барселоны проиграл Сельте (Видео)

Сельта - Барселона 2:0
Голы: Гомес, 67, Аспас, 88 (с пенальти)
Сельта: Бланко — Мальо, Араухо, Кабраль, Оласа — Будебуз (Хосабед, 85), Йокушлу, Лоботка, Буфал (Мендес, 71) — Гомес (Бельтран, 90+1), Аспас
Барселона: Силлессен — Тодибо (Мурильо, 68), Умтити, Вермален — Ваге, Аленья, Артур (Видаль, 62), Пуч, Малком — Боатенг, Дембеле (Кольядо, 6)
Предупреждения: Буфал - Вермален, Умтити, Тодибо, Боатенг, Видаль
В 37-м туре Сельта сыграет с Атлетиком, а Барселона испытает на прочность претендующего на попадание в Лигу чемпионов Хетафе.