Резерв Барселоны проиграл Сельте (Видео)

Новости спорта: Подопечные Эрнесто Вальверде провели слабый матч против галисийцев, потерпев заслуженное поражение (0:2).

Сельта - Барселона 2:0

Голы: Гомес, 67, Аспас, 88 (с пенальти)

Сельта: Бланко — Мальо, Араухо, Кабраль, Оласа — Будебуз (Хосабед, 85), Йокушлу, Лоботка, Буфал (Мендес, 71) — Гомес (Бельтран, 90+1), Аспас

Барселона: Силлессен — Тодибо (Мурильо, 68), Умтити, Вермален — Ваге, Аленья, Артур (Видаль, 62), Пуч, Малком — Боатенг, Дембеле (Кольядо, 6)

Предупреждения: Буфал - Вермален, Умтити, Тодибо, Боатенг, Видаль

В 37-м туре Сельта сыграет с Атлетиком, а Барселона испытает на прочность претендующего на попадание в Лигу чемпионов Хетафе.