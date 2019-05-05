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Фирмино пропустит ответную игру с Барселоной

Фирмино пропустит ответную игру с Барселоной
09:05 Вс, 5 Май 2019 Телеграф football.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Роберто Фирмино не успеет восстановиться к ответному полуфинальному матчу Лиги чемпионов против Барселоны.

Нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино пропустит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против Барселоны. Об этом сообщил Юрген Клопп. Отметим, что бразилец получил мышечную травму накануне матча с Хаддерсфилдом в 36-м туре АПЛ.

Клопп еще перед первым матчем против Барселоны заверил, что Фирмино сможет сыграть. Бразилец вышел на замену во втором тайме. Как оказалось, травма нападающего была значительно серьезнее, чем предполагалось. Нападающий остался вне заявки на матч с Ньюкаслом (3:2) в 37-м туре АПЛ. В итоге, Фирмино рискует пропустить остаток сезона.

"Фирмино не будет готов к матчу во вторник. Выбыл ли он до конца сезона? Посмотрим", — приводит слова немецкого специалиста Goal.

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Также ответный матч против Барселоны рискует пропустить Мохаммед Салах. Египтянина унесли на носилках после столкновения с голкипером Ньюкасла.

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Роберто Фирминьо.
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