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Ракицкий может стать чемпионом России и Украины в одном сезоне

Ракицкий может стать чемпионом России и Украины в одном сезоне
12:22 Вс, 5 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий в нынешнем сезоне может стать чемпионом сразу двух стран - России и Украины.

"Зенит" после поражения "Локомотива" в выездном матче с "Арсеналом" (0:2) гарантировал себе первое место по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

Ракицкий перешёл в стан сине-бело-голубых в минувшее зимнее трансферное окно из донецкого "Шахтёра". 29-летний защитник в восьмой раз станет чемпионом Украины, если "горняки" останутся на вершине турнирной таблицы УПЛ до конца кампании.

Сейчас "Шахтёр" опережает киевское "Динамо" на 9 очков. Обеим командам осталось провести по пять матчей.

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Дважды чемпионом в нынешнем сезоне уже стал хавбек французского "ПСЖ" Леандро Паредес, выступавший за "Зенит" с 2017 по 2018 год.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Ярослав Ракицкий.
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