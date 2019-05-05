Ракицкий может стать чемпионом России и Украины в одном сезоне

Новости спорта: Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий в нынешнем сезоне может стать чемпионом сразу двух стран - России и Украины.

"Зенит" после поражения "Локомотива" в выездном матче с "Арсеналом" (0:2) гарантировал себе первое место по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

Ракицкий перешёл в стан сине-бело-голубых в минувшее зимнее трансферное окно из донецкого "Шахтёра". 29-летний защитник в восьмой раз станет чемпионом Украины, если "горняки" останутся на вершине турнирной таблицы УПЛ до конца кампании.

Сейчас "Шахтёр" опережает киевское "Динамо" на 9 очков. Обеим командам осталось провести по пять матчей.

Дважды чемпионом в нынешнем сезоне уже стал хавбек французского "ПСЖ" Леандро Паредес, выступавший за "Зенит" с 2017 по 2018 год.