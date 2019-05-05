СМИ назвали имя нового главного тренера Динамо

Новости спорта: Контракт Хацкевича с киевским клубом заканчивается через несколько недель.

Руководство «Динамо» в связи с последними неудовлетворительными результатами размышляет о смене главного тренера. Александра Хацкевича может заменить спортивный директор киевлян Алексей Михайличенко. Об этом сообщает Sport Arena.

Контракт Хацкевича с «Динамо» истекает через несколько недель, Игорь Суркис пока не поднимал вопрос о его пролонгации.

56-летний Михайличенко уже тренировал «Динамо» с 2002 по 2004 годы. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Украины.

Хацкевич тренирует команду с 2017 года. Он выиграл только Суперкубок Украины-2018.

За 5 туров до окончания чемпионата «Динамо» в турнирной таблице УПЛ отстает от «Шахтера» на 9 очков.