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Манчестер Юнайтед потерял шансы на Лигу чемпионов

Манчестер Юнайтед потерял шансы на Лигу чемпионов
18:06 Вс, 5 Май 2019 Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом», потеряв шансы попасть в ЛЧ.

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Хаддерсфилд Таун» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Хаддерсфилде на стадионе «Джон Смит». Обслуживал матч арбитр Ли Мэйсон.

Счёт был открыт на 8-й минуте. Автором гола стал Скотт МакТоминай. На 60-й минуте равновесие восстановил Исаак Мбенза. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Йонас Лоссль.

«Манчестер Юнайтед», набрав 66 очков, остался на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, потеряв все шансы пробиться в первую четвёрку и сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов. «Хаддерсфилд Таун» (15) остался на последнем, 20-м месте в таблице. Клуб уже вылетел в Чемпионшип.

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В следующем туре «МЮ» дома сыграет с «Кардифф Сити». Матч состоится 12 мая.

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ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, МЮ, Новости спорта, Новости футбола, ФК Хаддерсфилд.
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