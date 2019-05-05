Моуриньо получил предложение от чемпиона Шотландии

Новости спорта: Местный чемпион хочет видеть у себя португальского звездного тренера.

Жозе Моуринью может возглавить "Селтик". Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Руководство чемпиона Шотландии заинтересовано в назначении 56-летнего португальца на пост главного тренера команды. Отмечается, что Моуринью, в свою очередь, готов рассмотреть предложение "Селтика".

Ранее сообщалось, что Моуринью заинтересован в продолжении карьеры в "Пари Сен-Жермен". Также есть информация о переговорах "Особенного" с итальянской "Ромой".

Напомним, последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед", который специалист покинул в декабре 2018 года.