Побит рекорд Марадоны

Новости спорта: Бельгийский нападающий Дрис Мертенс обошел легендарного аргентинца по голам за «Наполи».

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс отметился голом в матче 35-го тура Серии А против «Кальяри» (2:1).

Бельгиец забил свой 82-й мяч в футболке «Наполи». По этому показателю Мертенс обошел легендарного аргентинского нападающего Диего Марадону, на счету которого 81 гол.

Также Мертенс вошел в тройку лучших бомбардиров «Наполи» в истории. Первое место удерживает Антонио Вояк (102 гола), второе у Марека Гамшика (100).

В этом сезоне Мертенс провел 45 матчей за «Наполи», забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач.