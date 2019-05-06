Месси назвал трех игроков для Барселоны

Новости спорта: Аргентинец поделился мнением, кто должен усилить каталонский клуб.

Лидер Барселоны Лионель Месси представил свое видение по работе клуба в трансферное окно в ближайшее межсезонье, сообщает Don Balon.

По информации издания, аргентинец желал бы укрепления трех позиций – вратаря, центрального защитника и нападающего.

Идеальным вариантом на позицию голкипера Месси представляется вратарь Аякса Андре Онана, который уже находился в системе каталонского клуба. С большой долей вероятности Яспер Силлессен покинет Барселону.

Среди центральных защитников приоритетным вариантом является Маттиас де Лигт из Аякса. Ранее из этого же клуба Барселона приобрела Фрэнки де Йонга. Среди нападающих чемпионы Испании изучают кандидатуры Луки Йовича из Айнтрахта и Ирвинга Лосано из ПСВ.

Ранее сообщалось, что Барселона ведет переговоры с Гронингеном по молодому полузащитнику.