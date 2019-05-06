Назван лучший игрок 27-го тура УПЛ

Новости спорта: Впервые в истории чемпионатов Украины лучшим игроком тура признан исландец. Арни Вильхамссон из Черноморца стал самым ярким игроком минувшего уик-энда.

Премьер-Лига Украины, в ходе опроса специалистов, входящих в экспертный совет УПЛ, определила лучшего футболиста 27-го тура чемпионата страны.

В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Артур Валерко, Степан Юрчишин и Анатолий Чанцев.

По итогам голосования победу одержал нападающий Черноморца Арни Вильхамссон. В матче с Десной он забил два мяча. Исландец на два балла опередил полузащитника Шахтера Тайсона.