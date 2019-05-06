Вербич рассказал, когда вернется на поле

Новости спорта: Вингер киевского «Динамо» в текущем сезоне, скорее всего, не сыграет.

Вингер киевского «Динамо» Беньямин Вербич рассказал, когда сможет вернуться на поле.

«Я перенес операцию. Все прошло, как и ожидалось. Сейчас я прохожу реабилитацию. Если все будет хорошо, я смогу вернуться уже через месяц», – сказал словенец.

Напомним, Вербич получил травму в матче с «Шахтером». После жесткого подката Давида Хочолавы словенец не смог продолжить игру. Позже Вербич признался, что проблема с голеностопом беспокоит его уже около двух месяцев.

Вингера «Динамо» на днях прооперировали в Мюнхене. И он уже вернулся в Киев.