Вербич рассказал, когда вернется на поле

Вингер киевского «Динамо» Беньямин Вербич рассказал, когда сможет вернуться на поле.
«Я перенес операцию. Все прошло, как и ожидалось. Сейчас я прохожу реабилитацию. Если все будет хорошо, я смогу вернуться уже через месяц», – сказал словенец.
Напомним, Вербич получил травму в матче с «Шахтером». После жесткого подката Давида Хочолавы словенец не смог продолжить игру. Позже Вербич признался, что проблема с голеностопом беспокоит его уже около двух месяцев.
Вингера «Динамо» на днях прооперировали в Мюнхене. И он уже вернулся в Киев.