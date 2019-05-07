Барселона готовит £70 миллионов за Ляказетта

Новости спорта: Форвард Арсенала Александр Ляказетт может летом переехать в Испанию.

Как сообщает Express, Барселона всерьез заинтересована в услугах нападающего Арсенала Александра Ляказетта.

По данным источника, каталонцы готовят "канонирам" предложение в размере 70 миллионов фунтов за французского форварда. Также утверждается, что первоначальной целью "блаугранас" остается футболист Атлетико Антуан Гризманн.

В нынешнем сезона не счету Ляказетта 18 голов и 12 ассистов в 49 матчах за Арсенал. Нападающий перебрался в Лондон летом 2017 года из Лиона за 53 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Барселона договорилась с Гронингеном о трансфере полузащитника Людовита Рейса.