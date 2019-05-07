Соль: Хацкевич дал мне чувство, будто я много лет играю в Динамо

Новости спорта: Испанский форвард Фран Соль перебрался в Украину только зимой и быстро сумел адаптироваться к коллективу киевского Динамо.

"Много легионеров не понимают требований Хацкевича? Не знаю, лично мне не трудно. Он пытается помочь нам выбрать лучшую позицию на поле в каждом матче. Это правильно, здесь нет ничего сложного", — рассказал Соль в интервью ПроФутболу.

"Как игрок, Хацкевич был великим полузащитником, а когда ты играешь в полузащите, то должен хорошо понимать футбол, особенно тактически. Он пытается научить нас, как играть на поле, когда прессинговать и подобные нюансы. В Виллем II мне позволяли действовать индивидуально, а в Динамо я должен взаимодействовать с десяткой Шапаренко или Гармашем, когда он появляется на позиции под нападающим. В атаке я должен двигаться так, чтобы создавать пространство для партнера. Такой стиль футбола мне даже больше импонирует".

Старт карьеры в Динамо у Соля получился не самым лучшим. На сборах перед нчаалом второй части сезона у испанца мало что получалось.

"Сначала мне было непросто в Динамо, это было видно по моей игре на сборах. Я тогда еще не был адаптирован к городу и команде. Когда я приехал, у меня не было квартиры и других бытовых моментов. Ребенку было всего 2 месяца, семья только переехала ко мне, а я сразу же уехал на сборы. Был непростой период, пришлось много нервничать. Но в целом адаптация прошла быстро, за что я благодарю Хацкевича. Он дал мне чувство, будто я много лет играю в этой команде, поэтому я чувствовал себя комфортно с первого дня и начал помогать команде почти сразу.Коммуникация – один из моментов, который хотел изменить мистер Хацкевич. В футболе важно не молчать, нужно общаться. Тренер говорил мне об этом. Сейчас пытаемся это исправить — больше подсказок, больше коммуникации на поле".