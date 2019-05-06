Леоненко: Хацкевич ничего не выиграет

Новости спорта: Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко в эфире программы "Великий футбол" признался, что не хотел бы возглавить киевский клуб.

"Не надо забывать, что у нас чемпионат не особо сильный. И "Динамо" с "Шахтером" у нас в особом ряду. У нас все забывают, в каком они играют чемпионате. Хацкевич и не выиграет ничего, ибо "Шахтер" на две головы сильнее. А президента клуба, видимо, все устраивает.

Возглавить "Динамо"? Я уже говорил, что не хочу быть тренером. Стареть? Нет. Но я бы все объяснял, почему проиграли. Я президенту могу сказать все, что я думаю. Мне жалко своего друга, потому что он не может никого себе купить.

Пена... Ну, какой он нападающий? В "Александрии" нет такой инфраструктуры, как у "Динамо". Они на самолетах не летают", — считает Леоненко.