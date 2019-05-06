Карпаты прекратили сотрудничество с нападающим

Новости спорта: Львовский футбольный клуб “Карпаты” и 24-летний нападающий Виктор Хомченко прекратили сотрудничество.

Об этом сообщил исполнительный директор ФК “Карпаты” Ростислав Ящишин.

“Львовский клуб и 24-летний нападающий прекратили сотрудничество. Нам очень жаль, что Виктор не закрепился в “Карпатах”. На это был целый ряд причин, что и привело к расторжению соглашения. Виктор – хороший парень, мы быстро обо всем договорились, пожали друг другу руки и пожелали взаимных успехов”, – цитирует Ящишина пресс-служба ФК “Карпаты”.

Напомним, Виктор Хомченко пополнил состав “зелено-белых” в январе 2017 года, однако не смог закрепиться в команде и был отдан в аренду винниковскому “Руху”.