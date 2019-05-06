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Карпаты прекратили сотрудничество с нападающим

Карпаты прекратили сотрудничество с нападающим
22:10 Пн, 6 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: ФК Карпаты

Новости спорта: Львовский футбольный клуб “Карпаты” и 24-летний нападающий Виктор Хомченко прекратили сотрудничество.

Об этом сообщил исполнительный директор ФК “Карпаты” Ростислав Ящишин.

“Львовский клуб и 24-летний нападающий прекратили сотрудничество. Нам очень жаль, что Виктор не закрепился в “Карпатах”. На это был целый ряд причин, что и привело к расторжению соглашения. Виктор – хороший парень, мы быстро обо всем договорились, пожали друг другу руки и пожелали взаимных успехов”, – цитирует Ящишина пресс-служба ФК “Карпаты”.

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Напомним, Виктор Хомченко пополнил состав “зелено-белых” в январе 2017 года, однако не смог закрепиться в команде и был отдан в аренду винниковскому “Руху”.

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ФК Карпаты, Футбол, Новости футбола, Виктор Хомченко.
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