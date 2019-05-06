Салах пропустит ответный полуфинал Лиги чемпионов

Новости спорта: Лучший бомбардир "красных" в Англии не поможет своей команде в ответном полуфинале Лиги чемпионов с Барселоной.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поведал о состоянии здоровья египетского нападающего Мохамеда Салаха накануне игры с Барселоной в рамках ответного полуфинального матча.

Напомним, что форвард покинул поле на носилках во время матча 37-го тура АПЛ с Ньюкаслом.

"У Салаха сотрясение мозга. Он чувствует себя нормально, но врачи не разрешают ему выходить на поле", - отметил немецкий специалист на пресс-конференции.

Также Клопп недавно заявил, что команде не поможет и другой основной футболист - Роберто Фирмино.