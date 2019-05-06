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Денисов о решении УЕФА по Мораесу

Денисов о решении УЕФА по Мораесу
20:46 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: footballua.tv

Новости спорта: В эфире "Великого Футбола" Александр Денисов прокомментировал ситуацию вокруг дела Жуниора Мораеса.

По мнению ведущего, ряд лиц из Украины были заинтересованы в том, чтобы сборная Украины получила технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.

«Найдут ли заказчиков в деле Мораеса? Я, честно говоря, не переоценивал бы шансы. Слишком много интересов, как внешних, так и внутренних сходилось в точке дела Жуниора Мораеса. Поражение Украины было выгодно как нашим соперникам по группе, так и группе лиц внутри Украины. Думаю, именно поэтому Андрей Павелко лично прибыл на слушание чтобы защитить интересы сборной, игрока и в целом интересы Украины и к счастью это принесло победный результат.

Мораес: Я благодарен Украине за все

Безусловно, враги Павелко сейчас глубоко разочарованы, они бы использовали это поражение в своих целях в борьбе против Андрея Павелко. Люксембург и Португалия остались ни с чем, правда еще имеют право подать апелляцию. А мы с вами все счастливы. Украина победила в этом деле. Украина сохранила очки, сохранила ценного игрока, сохранила репутацию», - сказал Денисов.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Александр Денисов.
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