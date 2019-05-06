Луческу хочет видеть своего сына в Шахтере

По информации ТаТоТаке, Мирча хочет чтобы его сын возглавил донецкий клуб, который на данный момент базируется в Киеве.
Португальский специалист Паулу Фонсека руководит командой с 2016 года. С того времени команда дважды становилась чемпионом Украины, дважды выигрывала Кубок Украины и один раз становилась обладателем Суперкубка Украины.
Разван Луческу на данный момент является главным тренером греческого ПАОКа, с которым в этом сезоне стал чемпионом страны, не проиграв ни одного матча в чемпионате.
А Шахтер на данный момент возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая Динамо на 9 очков. Следующий матч команда португальского тренера проведет 11 мая против Александрии. Матч состоится в Харькове на ОСК «Металлист».