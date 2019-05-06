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Луческу хочет видеть своего сына в Шахтере

Луческу хочет видеть своего сына в Шахтере
21:21 Пн, 6 Май 2019 Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Мирча Луческу на встрече с генеральным директором Шахтера Сергеем Палкиным посоветовал назначить главным тренером команды своего сына Развана Луческу.

По информации ТаТоТаке, Мирча хочет чтобы его сын возглавил донецкий клуб, который на данный момент базируется в Киеве.

Португальский специалист Паулу Фонсека руководит командой с 2016 года. С того времени команда дважды становилась чемпионом Украины, дважды выигрывала Кубок Украины и один раз становилась обладателем Суперкубка Украины.

Разван Луческу на данный момент является главным тренером греческого ПАОКа, с которым в этом сезоне стал чемпионом страны, не проиграв ни одного матча в чемпионате.

Шахтер разгромил Львов

А Шахтер на данный момент возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая Динамо на 9 очков. Следующий матч команда португальского тренера проведет 11 мая против Александрии. Матч состоится в Харькове на ОСК «Металлист».

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ФК Шахтер, Мирча Луческу, Футбол, Новости футбола.
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