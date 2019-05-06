Касильяс выписан из больницы

Новости спорта: Голкипер "Порту" Икер Касильяс был выписан из больницы сегодня, 6 мая, после перенесённого сердечного приступа.

Напомним, ранее 37-летний испанский игрок перенёс операцию.

"Я не принял решения относительно своего будущего. Сейчас важно прислушаться к самочувствию и прийти в себя. Сейчас настало время для отдыха. Я не знаю, продлится он две недели или два месяца, это не имеет значения. Главное, что я здесь", — приводит слова Касильяса Mundo Deportivo.

Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Ранее футболист долгое время защищал цвета "Реала". В составе мадридского клуба пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны. На европейском и международном клубном уровнях трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.