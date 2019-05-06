Футболисты Манчестер Сити получат £15 млн, если команда сделает трэбл

Новости спорта: Манчестер Сити может стать первым английским клубом в истории, который выиграет все три внутренних турнира.

Как сообщает The Telegraph, руководство Манчестер Сити мотивирует своих игроков на Трэбл и предлагает им 15 млн фунтов, в случае, если "горожане" смогут выиграть Премьер-лигу и Кубок Англии.

Манчестер Сити уже стал обладателем Кубка английской лиги, и теперь может стать первым английским клубом в истории, который выиграет все три внутренних турнира.

Осталось два шага к победе в Премьер-лиги и Кубке Англии. Для золотых медалей в чемпионате "горожане" обязаны выигрывать предстоящий поединок против Лестер Сити (сегодня, 6 мая в 22:00) и следующий матч против Брайтона (в воскресенье, 12 мая в 17:00). Для победы в Кубке Англии осталось выиграть в финале против Уотфорда (18 мая).

Поединок Манчестер Сити — Лестер состоится сегодня, 6 мая в 22:00 на Этихаде.