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Беседин может помочь Динамо в майских матчах

Беседин может помочь Динамо в майских матчах
01:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Главный врач "Динамо" Леонид Миронов рассказал о периодах восстановления травмированных игроков.

По его словам, команда уже не рассчитывает в этом сезоне на вингера Беньямина Вербича и форварда Франа Соля, зато Артем Беседин уже вернулся в общую группу. Об этом Миронов рассказал официальному сайту клуба.

"Уже через месяц Вербич может вернуться в общую группу. В ближайшее время он будет восстанавливаться на нашей базе, проходить реабилитационные процедуры под наблюдением клубных врачей. А во время летней паузы он уже будет восстанавливать физические кондиции.

Фран Соль тренируется индивидуально, уже работает с мячом. Однако в ближайшее время, в мае и июне, Франу будут противопоказаны занятия в общей группе, участие в групповых упражнениях. Он будет заниматься по индивидуальной программе.

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Артем Беседин уже приступил к тренировкам в общей группе, правда, с некоторыми ограничениями. Например, сегодня он работает индивидуально только в тренажерном зале. Вербич и Соль в этом сезоне команде точно не помогут, а Беседин, возможно, успеет восстановиться и примет участие в майских поединках", - заявил Миронов.

В нынешнем сезоне Вербич провел 34 матча за "Динамо" во всех турнирах, забив 12 мячей. Соль принял участие в 4 поединках (2 гола), а вот Беседин-за постоянных травм выходил на поле в 14 играх, отметившись 2 мячами.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, отставание от лидера "Шахтера" составляет 9 очков. Следующий матч команда Александра Хацкевича сыграет против "Зари" 11 мая.

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ФК Динамо (Киев), Леонид Миронов, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Артем Беседин.
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