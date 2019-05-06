Скачать
Вторник, 07.05.2019
Самый эффектный нокаут года в Bellator (Видео)
Самый эффектный нокаут года в Bellator (Видео)
Как выглядит дочь Виктора Леоненко (Фото)
Как выглядит дочь Виктора Леоненко (Фото)
Джадд Трамп выиграл чемпионат мира по снукеру
Джадд Трамп выиграл чемпионат мира по снукеру
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор

Манчестер Сити, обыграв Лестер, вернулся на первое место в АПЛ

Манчестер Сити, обыграв Лестер, вернулся на первое место в АПЛ
23:56 Пн, 6 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: В матче 37-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" обыграл "Лестер Сити" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Этихад".

Обслуживал матч арбитр Майк Дин.

Единственный гол был забит на 70-й минуте. Его автором стал бельгийский защитник Венсан Компани. Голевой передачей в этом эпизоде отметился защитник Эмерик Лапорт.

"Манчестер Сити", набрав 95 очков, вышел на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отрыв "горожан" от идущего вторым "Ливерпуля" составляет одно очко. "Лестер Сити" (51) — на 9-м месте.

Манчестер Сити 1:0 Лестер: события матча (Видео)

В заключительном туре "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Брайтон энд Хоув Альбион". "Ливерпулю" предстоит домашняя игра с "Вулверхэмптоном". Оба матча состоятся 12 мая, и начнутся в 17:00 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, ФК Лестер, Новости футбола, Манчестер Сити - Лестер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 1:0 Лестер: события матча (Видео)
02 Биатлон. Представлен календарь Кубка мира на сезон 2019/20
03 Денисов о решении УЕФА по Мораесу
04 Фьюри принял решение завершить карьеру
05 Джадд Трамп выиграл чемпионат мира по снукеру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь