Манчестер Сити, обыграв Лестер, вернулся на первое место в АПЛ

Новости спорта: В матче 37-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" обыграл "Лестер Сити" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Этихад".

Обслуживал матч арбитр Майк Дин.

Единственный гол был забит на 70-й минуте. Его автором стал бельгийский защитник Венсан Компани. Голевой передачей в этом эпизоде отметился защитник Эмерик Лапорт.

"Манчестер Сити", набрав 95 очков, вышел на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отрыв "горожан" от идущего вторым "Ливерпуля" составляет одно очко. "Лестер Сити" (51) — на 9-м месте.

В заключительном туре "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Брайтон энд Хоув Альбион". "Ливерпулю" предстоит домашняя игра с "Вулверхэмптоном". Оба матча состоятся 12 мая, и начнутся в 17:00 по киевскому времени.