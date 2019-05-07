Милан обыграл Болонью в матче Серии А

Новости спорта: Подопечные Гаттузо догнали Рому в турнирной таблице.

В матче 35-го тура чемпионата Италии Милан принимал Болонью. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей забивали Сусо и Фабио Борини. У гостей забитым мячом отличился Маттиа Дестро.

На 74-й минуте рефери показал две желтые карточки полузащитнику Милана Лукасу Пакете. А на последних минутах матча с поля были удалены сразу два игрока команды гостей - Никола Сансоне и Митчелл Дейкс.

Милан набрал 59 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, сместив Рому. Болонья с 37 баллами расположилась на 15-й строчке.

Милан — Болонья 2:1

Голы: Сусо, 38, Борини, 67 — Дестро, 73

Милан: Дж. Доннарумма — Абате, Мусаккьо, Сапата, Родригес — Кессье, Билья (Маури, 26), Пакета — Сусо (Кастильехо, 79), Пьонтек, Чалханоглу (Борини, 61).

Болонья: Скорупски — Калабрези, Ларанжейра, Льянко, Дейкс — Поли (Сантандер, 86), Пулгар, Сванберг (Дестро, 63) — Орсолини (Эдера, 80), Паласио, Сансоне.