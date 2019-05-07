Динамо нужен полузащитник российского клуба

Новости спорта: Киевское Динамо нацелилось на полузащитника тульского Арсенала Георги Костадинова.

Как сообщает Gol.bg, Динамо проявляет интерес к опорному полузащитнику тульского Арсенала и сборной Болгарии Георги Костадинову.

По информации источника, селекционер киевлян Александр Заваров ездил на матч 27-го тура российской Премьер-лиги Арсенал — Локомотив (2:0) и следил за игрой Костадинова. Болгарин провел на поле все 90 минут, а в начале второго тайма получил предупреждение.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Динамо может подписать полузащитника Ромы Анте Чорича.

В нынешнем сезоне 28-летний Костадинов провел 27 матчей за Арсенал, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу.

Динамо идет на 2-м месте в турнирной таблице УПЛ, отставание от Шахтера составляет 9 очков. Следующий матч киевляне проведут 11 мая против Зари.