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Манчестер Сити - Лестер: обзор матча АПЛ (Видео)

Манчестер Сити - Лестер: обзор матча АПЛ (Видео)
08:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Манчестер Сити обыграл Лестер в предпоследнем матче сезона.

Вашему вниманию видеообзор матча предпоследнего тура английской Премьер-лиги, в котором могла кардинально измениться ситуация в борьбе за чемпионство.

"Ливерпуль", обыграв перед этим "Ньюкасл", вновь опередил "Манчестер Сити", поэтому горожанам необходимо было победа, чтобы остаться главным претендентом на золото. "Лестер" дал бой команде Гвардиолы, но свое решающее слово сказал капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани.

Смотрите видео гола и обзор матча Манчестер Сити - Лестер:

Манчестер Сити, обыграв Лестер, вернулся на первое место в АПЛ

Ман Сити – Лестер 1:0

Гол: Компани, 70

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Компани, Ляпорт, Зинченко – Силва (Стоунз, 90+1), Гюндоган, Бернарду– Стерлинг, Агуэро (Жезус 87), Фоден (Сане, 56)

Лестер: Шмейхель – Перейра, Эванс, Магуайр, Чилуелл – Ндиди, Чаудхери – Олбрайтон (Грей, 86), Мэддисон (Ихеаначо, 80), Тилеманс (Барнс, 75) – Варди.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, ФК Лестер, Новости футбола.
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