Суарес: Не буду праздновать, если забью Ливерпулю

Новости спорта: Форвард Барселоны Луис Суарес - о предстоящем матче против Ливерпуля в Лиге чемпионов.

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что не будет праздновать, если забьет «Ливерпулю» на «Энфилде» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра – 3:0).

«Разбирающиеся в футболе, те, кто любит спорт, понимают важность полуфинала Лиги чемпионов.

Я с огромным уважением отношусь к болельщикам «Ливерпуля». Я благодарен им и, естественно, не буду праздновать гол, так же как я не праздновал, когда забил «Гронингену» в составе «Аякса», – сказал Суарес.

Уругваец отпраздновал гол в ворота мерсисайдцев в первом матче на «Камп Ноу».