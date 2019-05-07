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Суарес: Не буду праздновать, если забью Ливерпулю

Суарес: Не буду праздновать, если забью Ливерпулю
08:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Форвард Барселоны Луис Суарес - о предстоящем матче против Ливерпуля в Лиге чемпионов.

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что не будет праздновать, если забьет «Ливерпулю» на «Энфилде» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра – 3:0).

«Разбирающиеся в футболе, те, кто любит спорт, понимают важность полуфинала Лиги чемпионов.

Я с огромным уважением отношусь к болельщикам «Ливерпуля». Я благодарен им и, естественно, не буду праздновать гол, так же как я не праздновал, когда забил «Гронингену» в составе «Аякса», – сказал Суарес.

Легенда Ливерпуля Каррагер предупредил Суареса

Уругваец отпраздновал гол в ворота мерсисайдцев в первом матче на «Камп Ноу».

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Все по теме:

ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Луис Суарес, Новости футбола.
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