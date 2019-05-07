Суркис не предлагал Михайличенко возглавить Динамо

Новости спорта: 56-летний специалист ни разу не получал предложения стать новым главным тренером столичного клуба.

Руководство «Динамо» не контактировало со спортивным директором клуба Алексеем Михайличенко на предмет работы с первой командой.

Источник утверждает, что с тех пор, как Михайличенко был назначен спортивным директором «Динамо», он ни разу не получал предложения возглавить первую команду «бело-синих».

Более того, никто из руководителей «Динамо», включая президента клуба Игоря Суркиса, даже не общался с Михайличенко на предмет его работы в качестве главного тренера. В том числе, по ходу текущего сезона.

Напомним, ранее сообщалось, что 56-летний специалист наотрез отказался стать новым главным тренером столичного клуба.

Михайличенко возглавлял «Динамо» с 2002-го по 2004-й годы, с 2012-го по 2013-й был ассистентом главного тренера киевского клуба, а с 2013-го года занимает должность спортивного директора «Динамо».