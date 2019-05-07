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Неймар близок к переходу в Ман Сити

Неймар близок к переходу в Ман Сити
11:14 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Звездный бразилец все таки может покинуть Париж.

Форвард "ПСЖ" и национальной сборной Бразилии Неймар все-таки имеет шансы сменить клуб в летнее трансферное окно. По информации Don Balon, в трансфере игрока заинтересован английский "Манчестер Сити" – сообщается, что "горожане" предложат за футболиста 150 миллионов евро, а также одного из двух своих исполнителей.

В обратном направлении может поехать либо Менди, либо Жезус – если конкурент Александра Зинченко за место в основе больше развлекается и демонстрирует странное поведение, то Габриэль является подменой Агуэро и действительно имеет игровое время.

Неймар стал игроком "ПСЖ" летом 2017 года, он переехал во Францию из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

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Таким образом, бразилец стал самым дорогим футболистом в истории футбола. В текущем сезоне на его счету 16 поединков в чемпионате Франции, 14 голов и 7 результативных пасов. Недавно в прессе была информация о том, что Неймар сообщил Марсело о собственном желании переехать в Мадрид.

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ПСЖ, ФК Манчестер Сити, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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