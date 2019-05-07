Ливерпуль - Барселона: события матча

Новости спорта: Прямая трансляция ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов Ливерпуль - Барселона.

Английский «Ливерпуль» во вторник, 7 мая, в ответном матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов на своем поле примет каталонскую «Барселону». Встреча состоится в Ливерпуле на легендарной арене "Энфилд".

В первой игре испанцы выиграли со счетом 3:0.

ЛИВЕРПУЛЬ 4:0 БАРСЕЛОНА

Голы: Ориги 7, 79, Вейналдум 54, 56

Ливерпуль - финалист Лиги чемпионов

Финальный свисток

90+4 Фабиньо заработал штрафной для Ливерпуля после затяжного владения мячом Барселоной.

Арбитр добавил 5 минут

90' - Тренер делает замену. Джердан Шакири уходит, а выходит Даниэль Старридж (Ливерпуль). Посмотрим, что он привнесет в игру.

88' - Нельсон Семеду (Барселона) делает хороший навес в штрафную, но Алиссон был первый на мяче тут.

80' - Малком (Барселона) выходит на поле, а Иван Ракитич его покидает.

79' - ГООЛ! Трент Александр-Арнольд исполняет угловой, и Дивок Ориги (Ливерпуль) в штрафной получает мяч. Он наносит удар и забивает гол в девятку. Блестящий удар. 4:0.

76' - Судья остановил игру. Кто-то, видимо, будет наказан. Да, Нельсон Семеду (Барселона) получает горчичник.

68' - Лионель Месси (Барселона) сделал очень неудачную подачу с углового. Мяч улетел за линию поля. Мяч покинул пределы поля. Ливерпуль введет мяч в игру ударом от ворот.

66' - Матип заработал желтую карточку за срыв атаки на Месси.

60' - Фелипе Коутиньо уходит с поля, а Нельсон Семеду (Барселона) его заменил.

56' - ГОЛ! Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль) пробил точно. ГОЛ!

54' - ГОЛ! Трент Александр-Арнольд делает отличный пас прямо в ноги, мяч принял Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль), затем он нанес изумительный удар. Счет 2:0.

53' - Желтую видит перед собой Иван Ракитич (Барселона).

51' - Луис Суарес (Барселона) вышел один-на-один и, не особо сближаясь, пробил в ближний угол. Алиссон сумел среагировать на этот удар и отбил мяч.

51' - Навес с фланга, и Виргил Ван Дейк (Ливерпуль) нанес удар по центру ворот из штрафной. Он почти начал праздновать забитый мяч, но фантастический Марк-Андре Тер Штеген спас свою команду в последний момент.

47' - Виргил Ван Дейк (Ливерпуль) получив мяч после углового пробил по воротам, но один из защитников заблокировал удар.

45' - Начался второй тайм

Юрген Клопп сделал замену в перерыве матча, Андрю Робертсон заменен, а Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль) вышел вместо него.

ПЕРЕРЫВ

45+4 - Альба мог забить, но Бекер спасает Ливерпуль.

45+1 Чакыр достает желтую карточку, Серхио Бускетс (Барселона) сыграл грубо и понес справедливое наказание.

45' - Арбитр добавил 4 минуты.

40' - Андрю Робертсон (Ливерпуль) просит помощи врачей жестами. Возможно, он получил серьезную травму.

36' - Серхи Роберто (Барселона) нацеленный пас отдает в штрафную, но оборона сыграла уверенно и выбила мяч.

31' - Травма! Джордан Хендерсон (Ливерпуль) лежит на земле после очередного столкновения. Ему оказывают медпомощь.

28' - Ракитич (Барселона) опасно подает в штрафную, но расторопнее оказались защитники, которые отвели угрозу от ворот. Помощник судьи принимает правильное решение, и Барселона получает право на угловой.

23' - Андрю Робертсон (Ливерпуль) упускает отличный шанс забить - он хорошо пробил со средней дистанции по центру ворот. К сожалению для него, Марк-Андре Тер Штеген сделал фантастический сейв.

19' - Коутиньо, а потом Месси "стреляют" по воротам Бекера. Голкипер англичан на месте.

16' - Месси потерял шанс забить. Супермомент у Барселоны - у аргентинца выбили мяч из под ноги.

14' - Лионель Месси (Барселона) сыграл на подборе в штрафной площади и здорово пробил под перекладину. Однако Алиссон предвидел это и сделал классный сэйв. Барселона зарабатывает угловой.

11' - Фабиньо (Ливерпуль) только что получил желтую карточку.

10' - Садио Мане (Ливерпуль) падает во время борьбы в штрафной, но судья не замечает сообщений игроков о напрушени.

7' - Гол! Удар Джордан Хендерсон был отбит голкипером, но Дивок Ориги (Ливерпуль) был первый на подборе и отправил мяч в сетку. Счет 1:0.

4' - Джердан Шакири (Ливерпуль) проходит мимо одного оппонента, но доставить мяч прострелом в штрафную не может.

2' - Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль) сделал сильную подачу в штрафную, но защитники выбили мяч.

1' - Момент у Шакири. Угловой.

Матч начался

«Ливерпуль»: Алисон Бекер – Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд – Джеймс Милнер, Фабиньо, Джордан Хендерсон – Садио Мане, Дивок Ориги, Шердан Шакири

Запас: Симон Миньоле, Джозеф Гомес, Деян Ловрен, Жоржиньо Вейналдум, Бенджамин Вудбёрн, Риан Брустер, Дэниел Старридж

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген – Жорди Альба, Клеман Лангле, Жерар Пике, Серхи Роберто – Филиппе Коутиньо, Серхио Бускетс, Иван Ракитич, Артуро Видаль, Луис Суарес, Лионель Месси

Запас: Яспер Силлессен, Самуэль Юмтити, Томас Вермален, Нелсон Семеду, Артур Рамос, Карлос Аленья, Малком

По мнению букмекеров, "Ливерпуль" выиграет домашний матч против "Барселоны". На победу англичан можно поставить с коэффициентом 2,20. В то же время на испанский клуб установлен коэффициент 3,20. На ничью можно поставить за 4,0.

Слова тренеров

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде

"Неважно, что случилось в первом матче, мы должны думать о том, что случится здесь. Если мы будем вспоминать о результате первого матча, это будет ошибкой. Играть следует так, будто это финал. Будет тяжело, потому что болельщики будут горячо поддерживать "Ливерпуль".

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп

"Два нападающих из числа лучших в мире не смогут сыграть, а нам нужно забивать четыре гола, чтобы выйти в финал. Это явно не увеличивает наши шансы.

Мы очень старались забить в первом матче, но нужно смириться с результатом. Нам остается выложится на максимум в ответном поединке. У нас есть надежда, ведь это футбол. Пока у нас на поле будут 11 игроков, мы будем биться все 90 минут. Такой у нас план.

Будем прекрасно, если мы сможем пройти дальше, если нет - то давайте вылетим самым красивым образом. Это будет футбольная вечеринка. Возможно, это наш последний матч в Лиге чемпионов, поэтому нужно отпраздновать его ногами и легкими"

Как известно, в 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед", а "Ливерпуль" был сильнее "Порту".