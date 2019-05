Гвардиола - лучший тренер АПЛ в апреле

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан лучшим специалистом английской Премьер-лиги в прошедшем месяце. Об этом сообщает пресс-служба «горожан» в «Твиттере».

В голосовании, которое проводилось среди интернет-пользователей, наставник манкунианцев обошёл Юргена Клоппа («Ливерпуль»), Скотта Паркера («Фулхэм») и Нуну Эспириту Санту («Вулверхэмптон»).

В апреле «Манчестер Сити» провёл пять матчей и в каждом из них одержал победу. «Горожане» оказались сильнее «Кардифф Сити» (2:0), «Кристал Пэлас» (3:1), «Тоттенхэм Хотспур» (1:0), «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Бёрнли» (1:0).

Pep is the @premierleague Manager of the Month for April!

7 мая 2019 г.