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Гвардиола - лучший тренер АПЛ в апреле

Гвардиола - лучший тренер АПЛ в апреле
15:48 Вт, 7 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Гвардиола был признан лучшим специалистом английской Премьер-лиги в апреле.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан лучшим специалистом английской Премьер-лиги в прошедшем месяце. Об этом сообщает пресс-служба «горожан» в «Твиттере».

В голосовании, которое проводилось среди интернет-пользователей, наставник манкунианцев обошёл Юргена Клоппа («Ливерпуль»), Скотта Паркера («Фулхэм») и Нуну Эспириту Санту («Вулверхэмптон»).

В апреле «Манчестер Сити» провёл пять матчей и в каждом из них одержал победу. «Горожане» оказались сильнее «Кардифф Сити» (2:0), «Кристал Пэлас» (3:1), «Тоттенхэм Хотспур» (1:0), «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Бёрнли» (1:0).

За тур до окончания сезона манчестерская команда лидирует в турнирной таблице первенства, опережая «Ливерпуль» на одно очко. В последнем матче подопечные Гвардиолы сыграют на выезде с «Брайтон энд Хоув Альбион».

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Чемпионат Англии, Хосеп Гвардиола.
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