Скачать
Среда, 08.05.2019
Ливерпуль в неимоверном матче обыграл Барселону и вышел в финал Лиги чемпионов
Ливерпуль разгромил Барселону и вышел в финал ЛЧ
Как выглядит дочь Виктора Леоненко (Фото)
Как выглядит дочь Виктора Леоненко (Фото)
Джадд Трамп выиграл чемпионат мира по снукеру
Джадд Трамп выиграл чемпионат мира по снукеру
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор

"Выпьем с Компани пива": Гвардиола - о победном матче против Лестера

"Выпьем с Компани пива": Гвардиола - о победном матче против Лестера
13:58 Вт, 7 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Испанец заявил, что решение по продлению контракта с футболистом будет принято не ранее конца сезона.

Менеджер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с Венсаном Компани, чей контракт с клубом истекает предстоящим летом.

"Мы поговорили с ним и его агентом. В конце сезона мы еще раз поговорим с Компани. Он невероятный человек, и он мне очень помогает. Я всегда переживал, когда не мог рассчитывать на него. В конце сезона после Кубка Англии мы примем решение".

"Мы собираемся вместе выпить пива и решить, как будет лучше для клуба", — приводит слова менеджера журналист Данкан Касл.

Гвардиола также признался, что отговаривал Компани наносить победный удар по воротам Лестера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Венсан Компани, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ливерпуль - Барселона: события матча
02 Ливерпуль в неимоверном матче обыграл Барселону и вышел в финал Лиги чемпионов
03 Гюндоган: Роналду не на том же космическом уровне, что и Месси
04 Ливерпуль - Барселона: стартовые составы
05 Шипулин рассказал, как попадаются на допинге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь