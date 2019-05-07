"Выпьем с Компани пива": Гвардиола - о победном матче против Лестера

Новости спорта: Испанец заявил, что решение по продлению контракта с футболистом будет принято не ранее конца сезона.

Менеджер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с Венсаном Компани, чей контракт с клубом истекает предстоящим летом.

"Мы поговорили с ним и его агентом. В конце сезона мы еще раз поговорим с Компани. Он невероятный человек, и он мне очень помогает. Я всегда переживал, когда не мог рассчитывать на него. В конце сезона после Кубка Англии мы примем решение".

"Мы собираемся вместе выпить пива и решить, как будет лучше для клуба", — приводит слова менеджера журналист Данкан Касл.

Гвардиола также признался, что отговаривал Компани наносить победный удар по воротам Лестера.