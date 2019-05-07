Мата покинет МЮ ради Барселоны

Новости спорта: Испанский полузащитник может присоединиться к каталонцам на правах свободного агента.

Хавбек английского «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата намерен перейти в каталонскую «Барселону» предстоящим летом на правах свободного агента.

По информации источника, 31-летний испанец хочет заключить двухлетний контракт с «Барселоной», в то время как каталонцы не желают подписывать соглашение на такой срок.

Хуан имеет действующий контракт с «Манчестер Юнайтед» до лета этого года. Мата защищает цвета «красных дьяволов» с 2014 года. Он забил за «Манчестер Юнайтед» 45 мячей в 264 поединках.

Ранее сообщалось, что Сульшер хочет, чтобы Мата остался в «Манчестер Юнайтед».