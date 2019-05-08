Динамо подписало нигерийского защитника

Динамо подписало контракт с нигерийским защитником Джозефом Окоро, который ранее находился на просмотре в команде.
«18-летний Джозеф Окоро подписал контракт с Динамо Киев. С чем его и поздравляю. Уверен, что за него мне стыдно не будет», — написал агент Дмитрий Селюк в твиттере.
Ранее в составе Динамо уже выступали нигерийские игроки: Браун Идейе, Лукман Аруна, Айила Юссуф и Тайе Тайво. Эммануэль Окодува и Харрисон Омоко находились в структуре киевлян, но не провели ни одного матча за первую команду.
Сообщалось, что агентом Джозефа является не Селюк, а активно сотрудничающий с украинцем Яя Туре, который начал работу на этой должности.
18-летний Джозеф Окоро подписал контракт с "Динамо" Киев. С чем его и поздравляю. Уверен, что за него мне стыдно не будет. pic.twitter.com/ONFd6VvAqc— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 7 мая 2019 г.
Во время зимнего трансферного окна киевское Динамо приобрело испанского форварда Франа Соля, а позже также уругвайского вингера Карлоса де Пену.
В данный момент команда Хацкевича идет на втором месте УПЛ, отставая от Шахтера на 9 очков. Следующую игру киевляне проведут против Зари 11 мая.