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Динамо подписало нигерийского защитника

Динамо подписало нигерийского защитника
08:09 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Киевляне пополнились 18-летним игроком сборной Нигерии

Динамо подписало контракт с нигерийским защитником Джозефом Окоро, который ранее находился на просмотре в команде.

«18-летний Джозеф Окоро подписал контракт с Динамо Киев. С чем его и поздравляю. Уверен, что за него мне стыдно не будет», — написал агент Дмитрий Селюк в твиттере.

Ранее в составе Динамо уже выступали нигерийские игроки: Браун Идейе, Лукман Аруна, Айила Юссуф и Тайе Тайво. Эммануэль Окодува и Харрисон Омоко находились в структуре киевлян, но не провели ни одного матча за первую команду.

Сообщалось, что агентом Джозефа является не Селюк, а активно сотрудничающий с украинцем Яя Туре, который начал работу на этой должности.

Во время зимнего трансферного окна киевское Динамо приобрело испанского форварда Франа Соля, а позже также уругвайского вингера Карлоса де Пену.

В данный момент команда Хацкевича идет на втором месте УПЛ, отставая от Шахтера на 9 очков. Следующую игру киевляне проведут против Зари 11 мая.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Джозеф Окоро.
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