Динамо подписало нигерийского защитника

Новости спорта: Киевляне пополнились 18-летним игроком сборной Нигерии

Динамо подписало контракт с нигерийским защитником Джозефом Окоро, который ранее находился на просмотре в команде.

«18-летний Джозеф Окоро подписал контракт с Динамо Киев. С чем его и поздравляю. Уверен, что за него мне стыдно не будет», — написал агент Дмитрий Селюк в твиттере.

Ранее в составе Динамо уже выступали нигерийские игроки: Браун Идейе, Лукман Аруна, Айила Юссуф и Тайе Тайво. Эммануэль Окодува и Харрисон Омоко находились в структуре киевлян, но не провели ни одного матча за первую команду.

Сообщалось, что агентом Джозефа является не Селюк, а активно сотрудничающий с украинцем Яя Туре, который начал работу на этой должности.

18-летний Джозеф Окоро подписал контракт с "Динамо" Киев. С чем его и поздравляю. Уверен, что за него мне стыдно не будет. pic.twitter.com/ONFd6VvAqc — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 7 мая 2019 г.

Во время зимнего трансферного окна киевское Динамо приобрело испанского форварда Франа Соля, а позже также уругвайского вингера Карлоса де Пену.

В данный момент команда Хацкевича идет на втором месте УПЛ, отставая от Шахтера на 9 очков. Следующую игру киевляне проведут против Зари 11 мая.