"Это трудно описать словами": Ориги - о выходе Ливерпуля в финал Лиги чемпионов

Новости спорта: Форвард Ливерпуля Дивок Ориги прокомментировал феерическую победу над Барселоной в полуфинале ЛЧ.

Форвард Ливерпуля Дивок Ориги прокомментировал свой дубль и общий успех команды во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов против Барселоны (4:0). По словам бельгийца, команда играла ради травмированных футболистов.

«Мой дубль? Это заслуга команды. Мы боролись. Знали, что этот вечер станет особенным. Трудно описать словами произошедшее, мы играли ради травмированных ребят», — цитирует Ориги официальный сайт УЕФА.

Бельгиец сделал дубль, забив первый мяч на 7-й минуте матча и тем самым положив начало камбэку после поражения на Камп Ноу со счетом 0:3. Свой второй и решающий гол противостояния Ориги забил на 79-й минуте.

Этот дубль стал первый для бельгийского форварда, которым он отметился в рамках Лиги чемпионов. Также в матче двумя голами отметился Жоржиньо Вейналдум.

Отметим, что во многом Ориги появился в старте команды из-за повреждения в последнем матче АПЛ Мохамеда Салаха. Также из-за травмы не играл Роберто Фирмино.

Второй участник финала, который состоится 1 июня на Ванда Метрополитано в Мадриде, определится завтра в матче Тоттенхэма и Аякса.