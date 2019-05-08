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"Это трудно описать словами": Ориги - о выходе Ливерпуля в финал Лиги чемпионов

"Это трудно описать словами": Ориги - о выходе Ливерпуля в финал Лиги чемпионов
08:27 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Форвард Ливерпуля Дивок Ориги прокомментировал феерическую победу над Барселоной в полуфинале ЛЧ.

Форвард Ливерпуля Дивок Ориги прокомментировал свой дубль и общий успех команды во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов против Барселоны (4:0). По словам бельгийца, команда играла ради травмированных футболистов.

«Мой дубль? Это заслуга команды. Мы боролись. Знали, что этот вечер станет особенным. Трудно описать словами произошедшее, мы играли ради травмированных ребят», — цитирует Ориги официальный сайт УЕФА.

Бельгиец сделал дубль, забив первый мяч на 7-й минуте матча и тем самым положив начало камбэку после поражения на Камп Ноу со счетом 0:3. Свой второй и решающий гол противостояния Ориги забил на 79-й минуте.

Этот дубль стал первый для бельгийского форварда, которым он отметился в рамках Лиги чемпионов. Также в матче двумя голами отметился Жоржиньо Вейналдум.

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Отметим, что во многом Ориги появился в старте команды из-за повреждения в последнем матче АПЛ Мохамеда Салаха. Также из-за травмы не играл Роберто Фирмино.

Второй участник финала, который состоится 1 июня на Ванда Метрополитано в Мадриде, определится завтра в матче Тоттенхэма и Аякса.

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