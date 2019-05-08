Клопп - о выходе Ливерпуля в финал Лиги чемпионов

Новости спорта: Наставник Ливерпуля прокомментировал победу над Барселоной.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп дал свой комментарий после ответного полуфинального поединка Лиги чемпионов, в котором его команда разгромила Барселону (4:0), выйдя в финал турнира.

"Вся игра была грандиозной. Это было ошеломляюще! Мы играли против, пожалуй, лучшей команды в мире. Выиграть сложно, но выиграть в "сухую", я не знаю, как они это сделали. Это невероятно.

Я видел, как Джеймс Милнер плакал на поле после игры. Это так много значит для всех нас. Это лучший этап в футболе. В мире есть более важные вещи, но создание такой эмоциональной атмосферы - это нечто особенное.

Сочетание потенциала и невероятных сердец - это то, чего я никогда раньше не видел. Вы должны быть уверены в таком матче.

Ориги и Шакири играли не так уж и много. Очень важно то, какую игру они сегодня продемонстрировали. Это показывает, что в футболе возможно все. Это действительно приятно.

Угловой Арнольда? Барселона предсказуемо хорошо защищалась. Но в некоторые моменты нужно быть непредсказуемым. Я видел, как мяч летел в ворота, я не видел угол. Я даже не видел, кто его исполнил", - приводит слова Клоппа BBC.