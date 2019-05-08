Вейналдум - о выходе Ливерпуля в финал Лиги чемпионов

Новости спорта: Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум - о матче против Барселоны (4:0).

Подопечные Юргена Клоппа совершили феерический камбэк в ответном полуфинальном матче, добыв путевку в финал (4:0).

После первого матча было сложно отыграться. Теперь мы выиграли 4:0… Многие говорили, что мы не сможем этого сделать. Но мы забили четыре и смогли это сделать!"

"Вы видите, что происходит. Мы верили с самого начала. Все верили – игроки и тренеры. Мы понимали, что это возможно".

"Выход с замены? Я был зол на Юргена Клоппа за то, что оставил в запасе меня. Однако, он сказал мне, что я могу стать его секретным оружием. Рад помочь команде пройти дальше из забить два гола", — сказал Вейналдум.