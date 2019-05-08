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Алиссон - о невероятной победе над Барселоной в Лиге чемпионов

Алиссон - о невероятной победе над Барселоной в Лиге чемпионов
10:09 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Алиссон Беккер рассказал о феерическое победе над Барселоной в Лиге чемпионов.

Кипер Ливерпуля Алиссон Беккер прокомментировал победу команды в ответном матче 1/2 финала ЛЧ против Барселоны (4:0). По словам бразильца, это невероятное чувство, хотя ему уже и приходилось выбивать каталонцев из турнира после разгрома в первой игре.

«Это действительно невероятное чувство, отличная игра и усилия. Это уже случалось со мной в составе Ромы, когда мы выбили Барселону в прошлом году», — приводит слова Алиссона Goal.com.

«Мы много работали и были готовы к матчу с Барселоной. В первой игре они упустили отличный момент сделать счет 4:0, тогда нам было бы очень тяжело».

Напомним, при счете 3:0 на Камп Ноу Усман Дембеле поспешил и не реализовал верный момент с позиции один на один после скидки Месси. Аргентинец тогда остался недоволен таким ударом от француза.

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В прошлом году Алиссон Беккер в составе Ромы проиграл на Камп Ноу со счетом 1:4, но в ответной встрече на Стадио Олимпико римляне выиграли 3:0 и прошли в 1/2 финала ЛЧ.

Ливерпуль совершил камбэк и стал первым финалистом текущего розыгрыша ЛЧ. Второй участник финала, который состоится 1 июня на Ванда Метрополитано в Мадриде, определится 8 мая в матче Тоттенхэма и Аякса.

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ФК Барселона, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Алиссон Беккер.
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