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Среда, 08.05.2019
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Моуриньо прокомментировал невероятную победу Ливерпуля в ЛЧ

Моуриньо прокомментировал невероятную победу Ливерпуля в ЛЧ
11:10 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: "Мерсисайдцы" смогли отыграть дефицит в три мяча и пробиться в финал турнира.

Бывший главный тренер Челси и Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью признался, что не ожидал выхода Ливерпуля в финал Лиги чемпионов.

"Я был шокирован результатом. Но это показывает, что в футболе ничего невозможного нет. Энфилд - идеальное место, чтобы сделать нереальное возможным. У этого камбэка есть имя: Юрген Клопп. Это не было ни философией, ни тактикой. Это было сердцем, душой, страстью, которые Юрген создал в этой команде.

Они рисковали закончить невероятный сезон без титулов, а теперь на шаг ближе к тому, чтобы стать чемпионами Европы. Юрген заслужил это. Его работа в Ливерпуле удивительна. Она отражает его боевой дух, его характер. Если у него нет игрока, он не жалуется", - приводит слова португальца A Bola.

Напомним, Ливерпуль обыграл Барселону со счетом 4:0 после поражения на выезде 0:3.

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ФК Барселона, Жозе Моуринью, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ливерпуль.
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