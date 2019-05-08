"Мы выглядели как школьники": Суарес - о матче против Ливерпуля

Новости спорта: Луис Суарес прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.

Нападающий Барселоны Луис Суарес прокомментировал вылет из Лиги чемпионов после поражения 0:4 от Ливерпуля. По его словам, он ощущает боль после подобного результата.

«В моменте с четвертым голом Ливерпуля мы выглядели как школьники. Нам нужно быть готовым ко всей критике, которая обрушится на нас. Команде очень грустно и больно, хоть мы и профессионалы», — приводит слова Суареса Eurosport.

«Нам нужно критически к себе относиться, ведь это уже второй раз, когда с нами происходит подобное. Мы не можем совершать одну и ту же ошибку два года подряд. Есть много вещей, о которых нужно задуматься».

В прошлом году Рома проиграла на Камп Ноу со счетом 1:4, но в ответной встрече на Стадио Олимпико римляне выиграли 3:0 и прошли в 1/2 финала ЛЧ.

Президент Барселоны Жозеп Бартомеу надеется на победу в финале Кубка Испании и пока не хочет говорить о будущем в команде тренера Эрнесто Вальверде.

Ливерпуль совершил камбэк и стал первым финалистом текущего розыгрыша ЛЧ. Второй участник финала, который состоится 1 июня на Ванда Метрополитано в Мадриде, определится 8 мая в матче Тоттенхэма и Аякса.